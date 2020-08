La Società A.S.D. Sassello comunica di avere confermato per la stagione 2020 - 2021 il calciatore Michele Gagliardo, difensore leva 1999 Michele Gagliardo difensore ex Veloce e Albisola: un giocatore di carattere e di grande carisma.

"Sono molto contento - ha sottolineato Michele - di rimanere in questa società, sia per l'ambiente sia per riscattarci da una stagione un po' deludente. Sono molto fiducioso per la stagione a venire e spero che riusciremo a levarci qualche soddisfazione".