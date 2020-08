Red Bull BC One E-Battle: anche i ballerini ponentini avranno la possibilità di iscriversi alla competizione globale di breakdance online

Ultimi giorni per iscriversi al Red Bull BC One E-Battle, il progetto di breaking online lanciato da Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione di breaking one-on-one al mondo.

Fino al 31 agosto, termine ufficiale per l’invio delle candidature, i b-boy e le b-girl di tutto il mondo possono accedere al sito web di Red Bull BC One E-Battle www.redbullbcone.com, inviare i video delle proprie performance di breaking per partecipare alla competizione, e sperare di impressionare la giuria composta da alcuni dei più autorevoli personaggi della scena.

Red Bull BC One E-Battle dà a chiunque, e ovunque, la possibilità di conquistare un posto per la Red Bull BC One World Final.

Nel 2020, infatti, per la prima volta nella storia del Red Bull BC One, i vincitori dell'E-Battle (un b-boy e una b-girl) voleranno verso la nazione che ospiterà la finale mondiale del 2021 aggiudicandosi un posto garantito nella prossima Red Bull BC One World Final. I vincitori riceveranno, inoltre, un giradischi Technics SL-1200/1210MK7 Direct Drive, premio sponsorizzato da Technics. Il 7 settembre l’annuncio dei migliori 64 b-boy e b-girl inaugurerà l’inizio della competizione on-line, con appuntamenti imperdibili e sfide a colpi di power moves, freeze e footwork che decreteranno i finalisti della Red Bull BC One E-battle World Final del prossimo 24 ottobre. Per presentare la propria candidatura, i concorrenti devono:

1. Collegarsi al sito www.redbullbcone.com

2. Entrare nel portale Red Bull BC One E-Battle

3. Registrarsi e creare un proprio profilo 4

. Scegliere e scaricare una canzone

5. Registrare il video della propria performance

6. Caricare e inviare il video entro il 31/08

La giuria della Red Bull BC One E-Battle sarà composta dal B-Boy russo Bootuz, dalla B-Girl finlandese AT e dal B-Boy francese Lilou, breakers di fama mondiale che valuteranno i ballerini secondo criteri che comprendono originalità, creatività, tecnica, performance e musicalità.

I fan del Red Bull BC One potranno sintonizzarsi su Red Bull TV e sui canali social del Red Bull BC One per assistere in diretta streaming alle 3 battaglie globali, dalla Top 16 fino alla Finale Mondiale, per non perdere nessuna emozione della E-Battle! È dal 2018 che Red Bull BC One E-Battle esprime il proprio DNA di evoluzione e innovazione volta alll'inclusione globale, in quanto fornisce ai breaker una piattaforma digitale per partecipare alle competizioni.

IL RED BULL BC ONE

Il Red Bull BC One è la più grande e prestigiosa competizione di breaking one-on-one del mondo. Ogni anno, migliaia di breaker si contendono la possibilità di essere selezionati per la finale mondiale. 16 b-boy e 16 b-girl si guadagnano il diritto a partecipare a una battaglia a tutto campo sul palco del Red Bull BC One, ma solo uno sarà incoronato campione.

Con 16 finali mondiali ospitate nelle principali città del mondo dal 2004, il Red Bull BC One può vantare oltre 50 eventi e programmi di qualificazione (Cypher e Camp) in più di 30 nazioni. Per i Paesi che non ospitano un evento, Red Bull BC One E-Battle offre a chiunque abbia una connessione internet, in qualsiasi parte del mondo, la possibilità di lottare per diventare il prossimo campione del proprio Paese.

Del Red Bull BC One fa anche parte una delle crew di breaker più competitivi al mondo, i Red Bull BC One All Stars. Per maggiori informazioni, visita il sito: www.redbullbcone.com. Il Red Bull BC One è sponsorizzato da Technics.

Per maggiori Informazioni visita il sito o segui technics.global su Facebook, Instagram o @technics on Twitter.