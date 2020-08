Calcio. Il 31 agosto il prossimo Consiglio Federale. Ripescaggio Vado e protocolli sanitari i punti cardine

Dopo qualche giorno ricco di mistero sul rinvio del Consiglio Federale della Figc, è arrivata la conferma della data in cui svolgerà la riunione del massimo organo calcistico italiano: il 31 agosto.

Lunedì prossimo si conosceranno quindi i possibili sviluppi relativi ai protocolli da adottare e, in maniera circostanziata al nostro territorio, le possibilità di ripescaggio del Vado in Serie D.

I rossoblu rappresentano per punteggio la prima squadra in Italia che avrà diritto a salire di categoria. Se il numero di squadre ammesse alla prossima quarta serie dovesse essere di 166, insieme ai rossoblu dovrebbero salire anche il Corticella e il Nardò, a seguito della salita in Serie C di Legnago, Ravenna e Giana Erminio.