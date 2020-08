Calcio, San Filippo Neri. Alle 20:30 il primo allenamento all' "Annibale Riva"

Al termine di un'estate particolarmente ricca di emozioni, tra l'ufficializzazione del ripescaggio in Prima Categoria e un mercato pimpante, questa sera la San Filippo Neri torna finalmente a radunarsi per il primo allenamento stagionale.

Appuntamento alle 20:30 presso l'Annibale Riva.

A guidare la preparazione ci saranno i tecnici Sportelli e Pellegrino, con l'aiuto di Stefano Rotiroti e del preparatore De Luca e del factotum Ottonello.

"I ragazzi aspettano impazienti di iniziare questa avventura per dimostraredi poterci stare in Prima Categoria. Un grande in bocca al lupo a tutti da parte della società".