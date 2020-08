Calciomercato, Albenga: la bandiera continua a sventolare, Gabriele Patrucco militerà ancora nell'organico bianconero

Non è passata inosservata sabato mattina, nel test in famiglia dell'Albenga, la presenza in campo di Gabriele Patrucco.

La bandiera bianconera continuerà a sventolare all'interno dell'organico bianconero, come conferma il comunicato societario:

"L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che, in vista della stagione agonistica 2020-2021, Gabriele Patrucco, difensore classe 1990, continuerà a far parte della rosa della Prima Squadra.

Quello di Patrucco per i colori bianconeri è un amore che non conosce eguali: 14 stagioni per un totale di 206 presenze destinate a crescere ancora in futuro. Senza dimenticare l’impegno anche fuori dal campo nel promuovere la storia e l’attività del nostro club.

A Gabriele va il più sincero in bocca al lupo da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società".