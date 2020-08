Un gradito ritorno in casa giallonera. La rosa a disposizione di mister Adami si arricchisce grazie all'inserimento dell'esperto difensore Matteo Di Natale.

Per l'esterno basso classe 1986 lo scorso anno in forza all'Olimpia Carcarese si tratta di un ritorno, in quanto aveva già vestito per sei stagioni la casacca dell'Aurora.