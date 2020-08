Calcio, Millesimo. Il ponte della Gaietta ha accolto i giallorossi per la foto di squadra

Il forte senso di appartenenza ha sempre rappresentato per il Millesimo unadelle componenti più preziose da custodire.

Il rapporto tra la squadra e la cittadina valbormidese si è infatti contraddistinto come uno dei maggiori punti di forza per i colori giallorossi.

In attesa del ritorno in campo, però, è in arrivo una giornata formativa insieme aJuri Monzano, allenatore Uefa B, da più di 10 anni nello staff di Inter Campus. L'incontro, riservato ai tesserati del Millesimo si svolgerà nella giornata di domenica 30 agosto.