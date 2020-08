Calcio, Pietra Ligure. Un ospite d'eccezione al De Vincenzi, Giovanni Toti ha fatto visita all'impianto biancazzurro (FOTOGALLERY)

Dall'estremo levante all'estremo ponente pietrese in pochi minuti: Giovanni Toti, candidato al secondo mandato per la presidenza della Regione Liguria, ha voluto vedere con i propri occhi i lavori portati a termine allo stadio "De Vincenzi", dopo la posa del nuovo manto in sintetico.

Insieme a lui, anche il primo cittadino di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, pronto a illustrare il percorso di crescita del club nel corso degli ultimi anni.

"E' stato un vero piacere avere il presidente Giovanni Toti nel nostro impianto. Durante il periodo di lockdown - sottolinea il presidente Claudio Faggiano - abbiamo attraversato momenti difficili, ma non abbiamo mollato, puntando con convinzione sul rinnovamento sia del "De Vincenzi" che del centro sportivo "Maremola". Momenti come questi ripagano di tutti gli sforzi fatti"