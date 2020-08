Calcio, Soccer Borghetto. Mister Brignoli vuol partire forte. "Le prime gare di Coppa saranno fondamentali per costruire un certo tipo di mentalità"

Vedersi affidata la prima panchina, partendo dal campionato di Promozione, non capita tutti i giorni, soprattutto all'interno di una società che ha dimostrato potenzialità di crescita interessanti nel corso degli ultimi anni.

Così Davide Brignoli è pronto ad affacciarsi sul palcoscenico del mondo dilettantistico ligure, alla guida del Soccer Borghetto.

Mister, si è conclusa la prima settimana di lavoro. Com'è stato l'approccio a questo nuovo ruolo?

"Avere militato con questa maglia nella passata stagione mi ha permesso di conoscere l'aspetto tecnico e caratteriale dei giocatori che compongono lo spogliatoio. Fortunatamente ci sono tanti ragazzi intelligenti che hanno dimostrato fin da subito un grande spirito di collaborazione. Questo andavo cercando, ancor di più nella mia prima stagione da allenatore. Iniziare dalla Promozione, con il Soccer, è una bellissima opportunità, che mi ha anche spinto ad appendere le scarpe al chiodo".

La rosa si prospetta ancora una volta ampia, questo crea difficoltà nel corso degli allenamenti non potendo utilizzare un campo a 11?

"Ci sono pro e contro interessanti, che ho potuto già riscontrare. Di sicuro non si possono proporre determinate situazioni tipiche della domenica, ma allenarsi su un campo a 8 ti permette di curare maggiormente la rapidità di esecuzione e l'affinamento tecnico. Su questa prima settimana ho davvero da fare pochi appunti: ho percepito grande partecipazione, in attesa che il gruppo sia a ranghi completi, complice la stagione lavorativa che coinvolge molti ragazzi".

Esordire in una piazza come quella biancorossa non è facile, soprattutto per un certo tipo di aspettative.

"La società è composta da persone partecipi e di cuore e ciò rappresenta per noi una grandissima risorsa. Fortunatamente - sorride il mister - mi han chiesto di disputare un campionato sereno, che possa permetterci di radicarci con credibilità nella categoria. Avere degli stimoli positivi rappresenta un incentivo a far bene e non un freno. Inoltre il nostro direttore sportivo, Pietro Scannapieco, tornerò a indossare gli scarpini da gioco, un aspetto che ci permetterà di alzare ulteriormente il livello di esperienza nella squadra".