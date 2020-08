Calcio, Vado. Gulli e Bacigalupo tuttocampisti, per i rossoblu si apre un interessante ventaglio di variabili tattiche

Le prime amichevoli estive si rivelano sempre utili per comprendere le iniziali sfumature tattiche e, perchè no, dare vita a quegli esperimenti che a stagione in corso possono regalare spunti vincenti.

Ecco perche il 4-2-3-1 schierato dal Vado nel primo tempo contro il Borzoli, non tanto per i numeri, quanto per gli interpreti, ha in parte stupito chi ha assistito al match disputato al "Ferruccio" Chittolina.

Se la linea a quattro (composta da Muratore, Gallotti, Tissone e Casazza L.), e i due centrocampisti davanti alla difesa (Taddei e A. Casazza) non hanno regalato particolari sorprese, nei tre trequartisti alle spalle di Valenti, qualche colpo inaspettato c'è stato.

In particolar modo ha sorpreso la posizione di Andrea Gulli, schierato immediatamente a ridosso della prima punta, anche con risultati positivi data la tripletta realizzata. Questo era l'ultimo ruolo mancante a centrocampo per l'ex giocatore dell'Albissola, già protagonista sia come esterno che come mezz'ala. Resta da capire se l'esperimento verrà riproposto anche con Sestrese e Pietra Ligure, per ottenere ulteriori conferme e riscontri contro due team di Eccellenza.

Ha colto meno di sorpresa gli addetti ai lavori, invece, vedere Andrea Bacigalupo nelle vesti di ala sinistra (con Corsini sul fronte opposto). Questo tipo di posizione era stata già testata nel Savona, oltre la canonica di mezz'ala o centrocampista centrale, ma a sorprendere sono stati soprattutto la facilità di adattamento al ruolo e il coinvolgimento nel gioco (tanto da realizzare un gol di pregevole fattura con un perfetto tiro a giro all'incrocio dei pali).

Un'evoluzione stimolante, quindi, per entrambi gli elementi a disposizione di mister Tarabotto, che permetterà l'accesso, nel corso del prossimo campionato, anche a un buon numero di variabili tattiche.