Calciomercato, Murialdo: doppio arrivo dal Pallare, ufficializzati gli arrivi di Zavala e Goudiaby

Doppia operazione in ingresso per il Murialdo che, nel orso della mattinata ha ufficializzato gli ultimi ingaggi in ordine temporale.

Semaforo verde per gli arrivi dal Pallare di Luis Fernando Zavala, centrocampista classe 2000, e di Samkuing Goudiaby, esterno d'attacco classe 1995. Entrambi provengono dal Pallare.

"Siamo felici - sottolinea la dirigenza - di dare il benvenuto alla Famiglia Murialdo a Sam e Luis, certi che con il loro inserimento il tasso qualitativo della rosa aumenterà notevolmente".