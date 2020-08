Finale, la città e la Regione rendono omaggio alle giovani tenniste Carola e Vittoria (FOTO e VIDEO)

Il momento clou del pomeriggio però ha visto protagoniste Carola e Vittoria, le due giovani tenniste protagoniste dell'ormai celebre allenamento sui tetti durante il lockdown. Le due sono state premiate con una targa dal Comune per il successo ottenuto, con un sindaco Frascherelli anche visibilmente emozionato congratulatosi con le due atlete per il successo ottenuto e soprattutto per ciò che hanno rappresentato per Finale e non solo.