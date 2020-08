Calcio. Vado, basta una gran punizione di Chicchiarelli per battere la Sestrese: al "Chittolina" finisce 1-0

VADO - SESTRESE 1-0 (74' Chicchiarelli)

90' triplice fischio finale: il Vado supera 1-0 la Sestrese nel secondo test amichevole stagionale

88' colpo di testa di Colantonio su angolo di Corsini e pallone respinto sulla linea dall'estremo difensore della Sestrese

75' palo di Valenti dopo una bella azione tutta di prima, si salva la Sestrese

74' CHICCHIARELLI! PUNIZIONE PERFETTA DAI VENTIDUE METRI CHE SI INFILA ALLE SPALLE DEL PORTIERE VERDESTELLATO! 1-0 Vado

70' torsione aerea di Gulli a cercare il palo più lontano sul traversone di Corsini, ma la mira non è delle migliori

68' nuova tornata di cambi operata dai due tecnici Tarabotto e Schiazza

62' doppia occasionissima per il Vado: prima Corsini vede respingersi il tiro sulla linea da un difensore ospite, poi è bravo l'estremo difensore verdestellato a deviare in tuffo il gran sinistro di prima intenzione da parte di Boiga

51' debutto in rossoblù per l'esterno Boiga

49' Gulli a segno con un gran diagonale mancino, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

46' inizia dopo soli cinque minuti di pausa la ripresa, girandola di cambi da entrambe le parti

SECONDO TEMPO

45' si chiude il primo tempo con un diagonale di Corsini dalla lunghissima distanza che termina abbondantemente a lato

40' si fa vedere in avanti la Sestrese, corner guadagnato da Lanza sugli sviluppi di un cross dalla destra respinto da Tissone

36' grande giocata di Valenti che premia la corsa di Gulli, conclusione angolata del numero sette rossoblù non distante dal palo alla destra del portiere Rovetta

33' partita agonisticamente intensa, non mancano alcuni contrasti fin troppo duri accompagnati da frequenti battibecchi tra i giocatori

24' formazione del Vado che per 9/11 ricalca quella schierata contro il Borzoli, novità Luppi tra i pali e Ravera al posto di Muratore nel ruolo di terzino destro

21' Valenti si libera in area sul suggerimento in verticale di Bacigalupo, conclusione respinta da Lanza in scivolata e l'occasione sfuma

18' test nettamente più ostico per la formazione di Tarabotto rispetto alla gara giocata sabato contro il Borzoli: nella compagine genovese spiccano su tutti Mura e Sighieri nel reparto offensivo

12' Corsini ci prova da buona posizione, pallone sull'esterno della rete

10' punizione di Sighieri dal lato corto dell'area di rigore, la sfera attraversa tutti i sedici metri finendo a lato di un soffio

6' traversone di Corsini, Valenti in spaccata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

1' inizia la gara con dieci minuti di anticipo

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADO: Luppi, Ravera, Casazza L., Tissone, Gallotti, Casazza A., Gulli, Taddei, Valenti, Bacigalupo, Corsini.

SESTRESE: Rovetta, Lanza, Lostanco, Tecchiati, Ansaldo, Alagona, Piroli, Caramello, Mura, Sighieri, Matzedda.