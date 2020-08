Calcio. Il nuovo Savona nasce a tavola, stasera l'ultimo summit prima del via

Mancano davvero poche ore all'ultima riunione prima della nascita formale dell'Asd Savona, la società calcistica che garantirà la continuità sportiva sotto la Torretta dopo l'arenamento del Savona FBC.

Gli ultimi rumors raccolti in mattinata fissano il possibile incontro questa sera in un ristorante cittadino, per stabilire gli ultimi dettagli sull'organigramma sociale.

Dalle prossime ore sarà così possibile iniziare a far firmare i primi tesserati, per procedere così, formalmente, alla costruzione della squadra che sarà guidata da Cristian Cattardico.

Sul fronte dirigenziale, oltre a Piero Arcuri, si è mormorato di un possibile coinvolgimento del ragionier Antonio D'Ambrosio sotto l'aspetto gestionale, e anche di Matteo Marenco, rappresentante dell'azienda savonese H20, specializzata nella distribuzione delle bevande.

Domattina ogni dubbio sarà destinato a sparire, con l'istituzione dei quadri societari.