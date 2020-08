Calcio, Ospedaletti. Primi allenamenti per il Settore Giovanile guidato da Josè Espinal

Da qualche settimana è ripreso a ritmo serrato il lavoro del settore giovanile orange in vista della nuova stagione agonistica. I ragazzi si allenano sul campo agli ordini dei loro mister, coordinati dal responsabile del settore giovanile, Josè Espinal. Proprio con lui, colonna anche della prima squadra, abbiamo fatto il punto della situazione sul lavoro dei giovani calciatori orange e dei loro tecnici con un occhio sempre proiettato al futuro.





“Sono molto soddisfatto dei primi allenamenti sul campo e ci sono tutti i presupposti per una bella nuova stagione in orange - dichiara Josè Espinal - sono contento del ruolo che ricopro e che mi vedrà ancora impegnato come responsabile del settore giovanile e giocatore della prima squadra. Ho grandi aspettative per la stagione, sono felice di continuare a programmare lo sviluppo presente e futuro dell’Ospedaletti e del suo settore giovanile”.