Il ciclismo amatoriale riparte da Finale Ligure con la Randofinale

Domenica 13 settembre 2020 a Finale Ligure si terrà la prima edizione della RandoFinale, una manifestazione ciclistica riservata alle categorie amatoriali, organizzata dal Gruppo Sportivo Ponente Ligure con il patrocinio del comune di Finale Ligure (ufficio sport e turismo) e di Finale Outdoor Region.

La manifestazione prevede due differenti percorsi: la Randonnée di 200 Km, che è inserita nel calendario nazionale ARI AUDAX ed è valida per il brevetto BRM/ACP, e la Cicloturistica di 100 Km. I percorsi si snodano lungo le province di Savona e Imperia, costeggiando il mare, passando per suggestivi borghi fino a giungere in Val Bormida ed infine ritornare a Finale Ligure.

Questa corsa rappresenta un’occasione per ripartire col ciclismo dopo i mesi di lockdown, che offre l’opportunità di godere dello splendido paesaggio ligure mentre si pedala.

Ritrovo – partenza – arrivo_: Finale Outdoor base, strada per Gorra 10 Finale Ligure