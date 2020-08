Outdoor. Una serata con "Finale for Nepal" per sostenere i progetti dell'associazione di volontariato

Domenica 6 settembre 2020 nell'Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo alle ore 21.00 si terrà una serata in compagnia di Piero d'Orto, che presenterà foto e filmati sul Nepal e sui progetti dell'Associazione Finale For Nepal.

L'ingresso è libero con posti limitati. Si consiglia la prenotazione al 340-2394617

L'associazione "Finale for Nepal" si occupa di garantire istruzione e non solo in zone molto remote dell'omonimo paese. Dopo il terremoto che nel 2015 ha piegato il paese e' partita una raccolta fondi che ha permesso di ricostruire alcune scuole all'interno del paese.

Nel 2009 un gruppo di ragazzi Finalesi appassionati di arrampicata e outdoor, decidono di sviluppare un progetto di promozione dell’arrampicata sportiva in Nepal. Uno di questi ragazzi vive e lavora in Nepal, e da qui il filo conduttore che lega il paradiso dell’arrampicata al regno dell’alpinismo in alta quota. Si pensa ad una piccola festa di “arrampicata” per raccogliere fondi per aiutare questa popolazione nel paese Asiatico. Nasce così l'evento “Finale for Nepal”.

Con il passare dei mesi, il gruppo di amici diventa “Associazione di Volontariato” e sposa diversi progetti nel paese asiatico. Nell’Aprile del 2010 il gruppo di amici raggiunge il Nepal per visitare diverse zone rurali, i vari progetti ed attrezzare una falesia. Da qui il primo contatto con l’etnia “Chepang”, di fatto la più povera del paese. Al momento, l’associazione “Finale for Nepal”, supporta al 100% l’Himalayan Primary School (Ex Dutch Mountain School), occupandosi dell’istruzione di ben 40 bimbi in una regione remotissima del Nepal.

Un altro dei progetti di rilievo è quello dei “Green Soldiers”, che si occupano di ripulire la città di Kathmandu, i villaggi nelle regioni più remote del paese, e i sentieri dei percorsi trekking in Himalaya.

Nel giro di pochi anni, l’Associazione, grazie anche alla raccolta fondi effettuata nei vari eventi di “Finale for Nepal”, ha messo in piedi una serie di progetti sociali di grande valore morale.

Nel 2020 l'edizione “classica” di Finale For Nepal non si svolgerà: lo scopo della serata del 6 settembre è quello di raccogliere fondi per i progetti dell'associazione.