Ecco svelato il progetto biancorosso, nasce il circolo “La Carcarese è di chi la ama”

Nasce “La Carcarese è di chi la ama”, il circolo volto a sostenere la società biancorossa. Il suo slogan? “Fai un assist alla squadra della tua città”, poche parole che riassumono l’obiettivo della nuova associazione: creare un’identità biancorossa che abbia come protagonisti tutti coloro che abbiamo a cuore Carcare, la sua squadra di calcio, ma non solo.

Il circolo, presieduto dall’avv. Alberto Bonifacino con al fianco il vice Andrea Finocchiaro e il segretario Giuliano Bertone, è affiliato ad ACSI, associazione di promozione sociale a livello nazionale. Si occuperà di organizzare eventi a favore dei tesserati coinvolgendoli in attività ludiche, ricreative e motorie e riservando attenzione anche al sociale, concentrandosi principalmente sui giovani.

“Faremo del Corrent la casa dei carcaresi – afferma il presidente Bonifacino - Il nostro intento è di far vivere lo stadio tutti i giorni e non solo quando si giocano le partite. La nostra sede, all’interno dello stadio, rappresenterà un punto di ritrovo, dove giovani e appassionati potranno unirsi per scrivere il futuro della Carcarese”. Bonifacino continua: “Il circolo non organizzerà solo eventi collegati al calcio, anche se il nostro partner principale è la Carcarese. Abbiamo avviato un confronto proficuo con altre associazioni sportive della Valbormida, a cui aprire le porte della nostra sede offrendo così a nostri tesserati anche altre attività sportive e ricreative”.

Iniziativa accolta con positività dal sindaco di Carcare Christian De Vecchi: “La nascita di un circolo è un bene per l’intera cittadinanza. L’auspicio è che le famiglie e i numerosi studenti dei nostri plessi scolastici si avvicinano sempre di più al campo, che si crei una forte sinergia tra Carcarese e carcaresi”.

Grande entusiasmo anche per l’avv. Dino Vercelli, presidente dell’Olimpia Carcarese: “La finalità espressa dal presidente Bonifacino di coinvolgere diversi ambiti è un valore aggiunto per tutti. La Carcarese sarà uno dei punti di riferimento per le diverse iniziative legate non solo al calcio, ma a molto di più. Auguro un in bocca al lupo al presidente e a tutto il consiglio direttivo rinnovando pieno appoggio al futuro lavoro”.

La quota annuale di tesseramento al circolo “La Carcarese è di chi la ama” è pari a € 25,00 con validità dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021. Grazie alla collaborazione con l’Olimpia Carcarese, sarà possibile ottenere sconti sugli abbonamenti per la stagione 2020/21 e sul merchandising biancorosso.

Per maggiori info: circolocarcarese@gmail.com oppure cell. 340.94.63.675 (Giuliano)