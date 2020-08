Calcio, Bragno. Lavori in corso per mister Gerundo: "Lavoriamo per essere pronti in Coppa. Eretta? Ottimo giocatore, ma abbiamo necessità in altri reparti"

Tanti giocatori nuovi da far diventare una squadra in breve tempo. Il compito che attende mister Mario Gerundo non si profila agevole, ma il tecnico è conscio del buon potenziale della squadra, promuovendo il Bragno anche dopo la sconfitta in amichevole con la Cairese.

"Abbiamo giocato contro una squadra forte, a cui vanno i miei complimenti. Sono sicuro che sapranno ritagliarsi uno spazio importante nel prossimo campionato di Eccellenza. Da parte nostra posso essere soddisfatto, abbiamo preso gol su due calci piazzati con solo due cambi a disposizione, sprecando un paio di occasioni con Fanelli a causa della non perfetta condizione atletica. Sono sicuro che in campionato saprà sicuramente rifarsi.

Ora pensiamo a farci trovare pronti per la Coppa Italia, sarà importante partire subito bene nelle partite ufficiali.

Le voci di mercato su Eretta? Sarei felicissimo di averlo con noi, è un giocatore di qualità ed esperienza. Se l'operazione si concluderà ne sarò sicuramente lieto, ora però dobbiamo dare priorità ad altri reparti, come mediana e attacco. In più abbiamo tanti giovani davvero bravi su cui puntare. Valuteremo con calma le prossime mosse da compiere".