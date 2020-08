Formula 1. La Ferrari non funziona, in Belgio è disfatta. Il monegasco Leclerc è solo 14esimo

Nei primi giri del Gran Premio del Belgio c'è la fotografia del momento di Charles Leclerc: il monegasco non ha mai perso il suo smalto da gran pilota, portando la Ferrari fino all'ottavo posto compiendo anche un gran sorpasso ai danni della Racing Point di Perez. Nei giri successivi, la rossa ha mostrato tutti i suoi limiti e Leclerc ê stato risucchiato fuori dalla zona punti, mestamente sverniciato da Alpha Tauri, Racing Point e Mclaren.

Il resto della gara per il monegasco è totalmente anonimo, scivolato dietro a Vettel dopo il valzer di pit stop innescato dal brutto incidente di Giovinazzi e Russell (entrambi fortunatamente illesi), ulteriormente sceso in ultima posizione dopo un secondo pit stop, dovuto forse a problemi sulla monoposto, forse alla disperata ricerca di risalire la china con una mescola più prestazionale. Ma questa Ferrari proprio non funziona, e il 14esimo posto finale di Leclerc è un piazzamento umiliante, se si pensa alla prima vittoria ottenuta proprio a Spa un anno fa e a come questa vettura sia scivolata nel baratro in dodici mesi.