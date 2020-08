Lancio del giavellotto: 10° posto ai campionati italiani assoluti per Denis Canepa

Oottimo risultato per il lanciatore Arcobaleno, Denis Canepa, che nel week end ha partecipato a Padova ai Campionati Italiani Assoluti.

L'allievo di Roberto Polo è sceso in pedana nel giavellotto.

Una ottima prova in qualificazione dove, con la misura di 64.77, quinta in assoluto, si è aggiudicato la partecipazione alla finale.

Per Denis in finale (a 12), al termine dei tre lanci di qualificazione, un miglior lancio di 65.04, assolutamente non male considerato il contesto.