Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto può brindare al ripescaggio: "Meritato per il lavoro di questo club. Mercato? Vicini a un giocatore importante" (VIDEO)

La notizia tanto attesa è giunta nel quartier generale del Vado nel corso della settimana. Il ripescaggio in Serie D ha rappresentato per la squadra del presidente Tarabotto un bel sospiro di sollievo, soprattutto sul fronte mercato. Il massimo dirigente rossoblu, di fatto ha confermato la trattativa con il centrocampista Gianluca Sampietro e la possibilità di intervenire a dicembre per migliorare ulteriormente l'organico.