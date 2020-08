Torneo dell'Amicizia Libertas: evento rinviato a causa del cluster savonese

Con la presente si avvisa che visto il perdurare di micro clusters Covid 19 ed il conseguente momentaneo innalzamento della curva epidemiologica, il Comitato Organizzatore per motivi di tutela e sicurezza sanitaria ha deciso di posticipare all'ultima settima del mese corrente la 2^ edizione del Torneo dell'Amicizia Libertas 2020 riservato alle categorie calcistiche dal 2006 al 2013 programmato dal 31/8 al 5/9.

Dispiacendoci per le tante squadre che si erano già iscritte desiderose di poter riprendere l'attività allo stesso tempo anticipiamo che la manifestazione sarà resa ancora più bella e ricca di premi.Sarà nostra premura ripubblicizzare l'evento via stampa e via web ed informare direttamente tutte le società sportive calcistiche provinciali (che nel frattempo avranno terminato di completare gli organici) via email con tanto di invito scritto per poter partecipare alla rassegna.Questo non appena sarà pronto il nuovo programma, il nuovo calendario gare e la nuova creativa formula. Un grazie a tutti coloro che già avevano aderito al ns progetto e soprattutto a quanti aggiungendosi ci vorranno aiutare con il loro prezioso consenso.Per comodità alleghiamo la locandina che seppur verrà modificata in termini di date e regolamento manterrà in essere i numeri telefonici cui fare riferimento. Cordiali saluti e a presto.