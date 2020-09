Calcio, Asd Savona. L'assessore Scaramuzza conferma: "Stiamo preparando la lettera per la richiesta di ammissione in un campionato superiore"

E' in corso di redazione la lettera necessaria per la richiesta di ripescaggio dell'Asd Savona.

Come illustrato dal presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, è necessaria la missiva da parte dell'amministrazione comunale savonese, da presentare alla Lega Nazionale Dilettanti, per richiedere l'ammissione in una categoria superiore.

Il club presieduto da Enzo Grenno dovrebbe partire in teoria dalla Seconda Categoria, ma le città capoluogo di provincia, con un particolare blasone, possono ottenere questo particolare vantaggio dai vertici di Lega.

Con l'ok del presidente Sibilia, la palla tornerebbe nelle mani del Comitato Regionale Ligure, cui spetterebbe la decisione sul campionato di appartenenza del neonato sodalizio.

"L'Asd Savona Calcio - spiega l'assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza - ci ha fatto pervenire il proprio organigramma e tutta la documentazione, perfettamente in regola, necessaria per la redazione della lettera, firmata dal sottoscritto e dal sindaco.

Chiederemo, vista la storia e il blasone del Savona, l'ammissione in un campionato superiore.

Credo che, dopo le sofferenze di tutti questi anni, ci meritiamo un altro salto di categoria, di che portata lo decideranno ovviamente i vertici calcistici.

Noi siamo al fianco di questo Savona Calcio, come lo eravamo con la società precedente, ma ora il club è formato tutto da gente di Savona, pronta a fare il bene della squadra e della città, esponendosi in prima persona.

Il ritorno al Bacigalupo dei biancoblu? Ci sono dei tempi burocratici da rispettare - conclude Scaramuzza - ma ci stiamo attivando affinchè possano ridursi il più possibile".