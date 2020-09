Calcio, Ceriale. Simone Perrier promosso in Prima Squadra. Una promessa e tante speranze per l'attaccante classe 2002

Simone lo scorso anno ha dimostrato di avere non solo una prestanza fisica adatta per lottare anche con i più grandi, ma anche la testardaggine di andare su ogni pallone e di non mollare un centimetro. Inoltre, l’attaccamento alla maglia che lo ha portato ad essere sempre presente seppur con le stampelle a tutte le partite dei suoi compagni e della Prima Squadra.