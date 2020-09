Calciomercato. L'Asd Savona vuole alzare l'asticella: contatti in corso con Tona, Guarco e Illiante

La giornata di domenica è stata particolarmente intensa sotto tanti motivi tra i corridoi del Ferruccio Chittolina.

Oltre al primo summit tra Franco Tarabotto e Aureliano Pastorelli per l'istituzione di un progetto comune a livello di Settore Giovanile tra il Vado e la Polisportiva Quiliano, pesanti rumor di mercato hanno coinvolto l'Asd Savona.

Già, perchè da parte da parte del club rossoblu è arrivato il via libera affinchè i nuovi striscioni potessero mettersi in contatto con Massimiliano Illiante, Simone Guarco e Marc Tona, rispettivamente portiere, difensore centrale e centrocampista, per iniziare ad imbastire una trattativa per il passaggio sotto la Torretta.

Un trasferimento sulla carta non così facile, dato che i tre giocatori, seppur meno utilizzati in questo precampionato, dovrebbero lasciare la Serie D, per scendere di numerose categorie, ma tre colpi simili potrebbero permettere all'Asd Savona di potersi presentare con un alto livello di competitività indipendentemente dal campionato di appartenenza e riaccendere un minimo di entusiasmo all'interno della piazza.