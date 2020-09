Svsport.it spegne 9 candeline. Inizia una nuova stagione nel segno delle notizie

Era il 1 settembre del 2011 quando Svsport.it ha pubblicato il suo primo articolo.

Sono passati nove anni di crescita costante, che ci hanno portato a chiudere il 2019 con ben tre milioni di accessi nell'anno solare, numeri inaspettati per una provincia come quella di Savona.

Poi la pandemia, il dramma di tante vite perdute anche nella nostra regione e il blocco delle attività sportive.

Non è stato facile parlare di sport, per più di sei mesi, con tutti i campionati bloccati, ma, anche con l'aiuto delle nuove tecnologie, il legame con voi lettori non si è mai interrotto.

Un modo di interagire che proseguirà anche nei prossimi mesi, ma che non modificherà il dna della nostra testata giornalistica: ovvero il racconto degli avvenimenti sportivi sul nostro territorio e la ricerca delle notizie attraverso la nostra redazione.

Per i siti sportivi online, che siano testate o blog, è un momento di passaggio complesso: gli uffici stampa dei club, in ogni categoria, stanno alzando il proprio livello qualitativo e il rischio è di avere giornali fotocopia, con i medesimi contenuti riproposti a ciclo continuo.

Contenuti preziosi, ad integrare gli articoli pubblicati, ma che non potranno sostituire il racconto diretto degli avvenimenti sul campo.

Questo è il nostro impegno, forse un po' "old style", ma una comunicazione troppo rapida, tendente al clickbait e uguale a sè stessa, rischia di porre in sovraccarico un sistema già messo a dura prova dall'ultimo lockdown.

Il caporedattore

Gian Lorenzo Tortarolo