Si parlerà anche di outdoor a "Quiliano Natura Weekend"

Prende il via domani, 3 settembre 2020, l'evento “Quiliano Natura weekend”. Un insieme di appuntamenti che hanno come finalità quella di sviluppare la conoscenza delle risorse e delle specificità che caratterizzano il territorio del comune di Quiliano.

Gli eventi, che si svolgeranno prevalentemente al Parco di San Pietro in Carpignano, per concludersi il sabato nel centro storico di Quiliano, parleranno di natura, di prodotti del territorio e della sentieristica per le attività outdoor e dell’armonia attraverso arte e musica.

Questo il programma di giovedì 3 settembre al Parco di San Pietro in Carpignano:

- ore 18 "Vino Qualità Territorio Quiliano e il Ponente fanno sistema: analogie e percorsi, i perché di una scelta Interviste a: Nicola Isetta, Sindaco di Quiliano - Marco Rezzano, Presidente di Enoteca Regionale della Liguria - Massimo Enrico, Presidente di Vite in Riviera Al termine breve degustazione presentata da Marco Rezzano, Sommelier A.I.S. Liguria;

- ore 21 Nettare degli dei Lello Ceravolo, attore e doppiatore (voce narrante) - Carla Bellini (pianoforte) L'iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Liguria, vede la collaborazione di Enoteca Regionale della Liguria, di Vite in Riviera, di Viticoltori Ingauni e del Gruppo Cineforum della Biblioteca Civica Aonzo. Le conferenze e gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19. Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni Ufficio Cultura: mail servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it oppure solo whatsapp 3805999589.