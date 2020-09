Calcio. La furia di Aureliano Pastorelli: "Mai chiesto gli arretrati al nuovo Savona. Chi afferma una simile menzogna sarà querelato"

Si percepisce chiaro un mix di rabbia e delusione nella voce di Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano.

Il motivo? Alcune voci, circolate nelle ultime ore, su una presunta richiesta degli arretrati, non versati dal Savona FBC, per l'affitto dello stadio Picasso, alla nuova società presieduta da Enzo Grenno, l'Asd Savona Calcio. Un'accusa respinta a pieni polmoni.

"Da un amico mi è stata riferito di come questa voce stia circolando all'interno del mondo del calcio e la respingo con assoluta decisione.

La Polisportiva Quiliano ha già subìto un danno pesantissimo a livello economico, non vedendosi riconosciuti i versamenti relativi all'affitto del "Picasso". Aggiungere a ciò anche un danno d'immagine sarebbe paradossale, per una società sportiva che si è sempre contraddistinta per correttezza e onestà.

In più c'è anche il danno personale, come se il sottoscritto utilizzasse metodi mafiosi, chiedendo soldi a chi non ce ne deve. E' chiaro e palese che parliamo di due società diverse, inoltre non ho mai avuto modo di conferire, di persona o telefonicamente, ne col presidente Grenno, ne con rappresentanti della società.

Il messaggio che voglio far passare è semplice e chiaro: nel caso dovessi scoprire chi ha innescato questo vile chiacchiericcio, il responsabile verrà subito querelato.

Non ci sto a questo gioco al massacro, ai danni della Polisportiva e del sottoscritto".