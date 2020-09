Ventimiglia: è morto Domenico 'Mimmo' Cammareri storico allenatore, il cordoglio dal mondo dello sport locale

E' morto Domenico 'Mimmo' Cammareri di Ventimiglia. Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo dello sport.



Cammareri era una persona molto conosciuta. E' stato allenatore storico del Ventimiglia Calcio, ha allenato per decenni intere generazioni di piccoli calciatori granata, ha vinto campionati ed ha plasmato giocatori che poi sono approdati in prima squadra. Per alcuni anni è stato anche allenatore del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

"Era un allenatore preparato con tanta passione, una grande capacità di relazionarsi che sapeva trasmettere tante sensazioni positive. L’Associazione Allenatori Imperia si unisce al dolore per la scomparsa di Mimmo ed esprime a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. Con affetto gli mandiamo un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento. Ciao Mimmo riposa in pace" - ha dichiarato Vincenzo Stragapede a nome dell'A.I.A.C. (associazione italiana allenatori calcio), gruppo provinciale imperia



Gli ex colleghi del Don Bosco Vallecrosia Intemelia e lo staff della neonata Polisportiva Vallecrosia Academy porgono alla famiglia di Cammareri le più sentite condoglianze. "Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa dell'ex allenatore biancorosso – fa sapere la società biancorossa – Era una persona fantastica, ha collaborato con noi negli anni passati. Lo ringraziamo per la passione, la capacità di relazionarsi e l'impegno che ha dimostrato con i nostri ragazzi. Sentite condoglianze a tutta la famiglia".