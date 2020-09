Calcio, Baia Alassio. Il ds Panuccio detta i tempi: "Tre anni per il salto di categoria"

Capita spesse volte che dirigenti e tecnici, anche giustamente, giochino a carte coperte, senza rivelare, almeno all'inizio, i propri obiettivi e i propri intendimenti.

Non sarà così in casa Baia Alassio, dato che il club, si è posto di guardare al 2023 come anno utile per il salto in Promozione.

Un obiettivo ambizioso, da costruire passo dopo passo secondo il ds Marcello Panuccio:

"Guardare la squadra allenarsi in questi giorni è un vero piacere. L'età media della rosa è inferiore ai 24 anni e nessuno sta lesinando le proprie energie per farsi trovare pronto alla ripresa delle competizioni.

Pensare a insidiare la Carcarese e il Pontelungo, che seppur abbia cambiato in parte caratteristiche e strutturazione di squadra resta un top team, è difficile, a meno che non ci comporteremo come l'Atalanta di turno.

Abbiamo voglia di provarci - sentenzia il direttore giallonero - seppur le ambizioni di Promozione siano diluite nel corso del prossimo triennio, quando insieme a mister Ghigliazza proveremo a costruire qualcosa di importante. Fabio avrà la possibilità di dare la propria impronta ad un organico profondamente alassino. A favorire il nostro rapporto c'è anche una visione di calcio che coincide.

Ancora arrivi di mercato? Potremo fare qualcosa per quanto concerne gli under, ma con l'arrivo di Danio dovremmo aver concluso la campagna per quanto concerne i big".