Calciomercato. Clamorosa rottura tra la Vadese e Manuele Macagno, il club conferma la separazione

E' un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha scosso il mercato del comprensorio vadese nelle ultimissime ore.

Dopo qualche rumor è arrivata la conferma ufficiale da parte della Vadese in merito alla separazione con Manuele Macagno, il trequartista che dai cugini del Vado, era passato in Seconda Categoria per abbracciare il progetto azzurrogranata di mister Saltarelli.

La nota del club:

Si interrompe la collaborazione tra Manuele Macagno e la ASD Vadese Calcio 2018.

Vista la volontà del giocatore di tornare a calcare i campi di categoria superiore, la società ha deciso di rimettere sul mercato il proprio pupillo.

Auguriamo a Macagno la possibilità di realizzare le sue aspettative