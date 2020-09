Calciomercato Milan: da Ibrahimovic a Tonali, una sessione intensa

Calciomercato Milan: una sessione

L’ultima sessione di calciomercato per il Milan è stata decisamente rovente e le sorprese non sono di certo mancate. Per creare una squadra in grado di cavarsela bene a 360 gradi c’è stato bisogno di studiare bene e fare valutazioni in ottica lungimirante.

Vedremo quindi come se la caverà l’allenatore del team rossonero, Stefano Pioli, che è stato confermato dopo essere stato molto applaudito per i risultati portati a casa dalla ripresa post lockdown, che gli hanno dato accesso alla prossima Europa League. Per vedere se i calcoli in calciomercato sono stati fatti bene basterà attendere metà settembre, come se la caverà il Milano contro gli Irlandesi dello Shamrock Rovers.

Questi saranno gli avversari del secondo turno preliminare di qualificazione che si terrà il 17 settembre a Dublino, al Tallaght Stadium. Si giocherà a porte chiuse. In caso il Milan vincesse questa partita e quella del terzo turno preliminare del 24 settembre il 1 ottobre si giocherebbe l’accesso alla fase a gironi della coppa: in palio, quindi, la posta è alta.

Calciomercato: da Ibrahimovic a Tonali

Maldini, direttore tecnico dei rossoneri sembra aver fatto fino ad oggi un eccellente lavoro nella definizione del team. Confermato, senza grande sorpresa a dire il vero, Zlatan Ibrahimovic che in qualche modo si sapeva avrebbe infine ceduto all’offerta economica del team. Confermato da pochissimo anche Sandro Tonali, centrocampista del Brescia ritenuto dagli esperti uno dei più talentuosi giovani che saprà affermarsi e farsi conoscere molto presto.

Le carte in regola per diventare un asso questo giovane le ha tutte e le sue performance sono state messe in evidenza in tutte le notizie sportive riguardanti il club negli ultimi mesi, anche se poi il club ha subito la retrocessione. Al Milan Tonali guadagnerà uno stipendio di ben 35 milioni di euro, all’incirca: un bel salto di certo.

Arriverà anche Federico Chiesa?

Dopo essersi accaparrato Tonali, Maldini potrebbe anche portarsi via Federico Chiesa (classe 1997), soffiandolo a Inter e Juventus. Il cognome è già noto nel mondo del calcio e infatti il giovane non è altri che il figlio dell’ex bomer Enrico Chiesa. Questa è chiaro comunque essere un’operazione tutt’altro che semplice visto che la Fiorentina non sembra voler mollare per meno di 70 milioni di euro, un importo decisamente eccessivo che forse nessun club può permettersi per un solo giocatore, pur essendo un eccellente giocatore. L’offerta del Milan ammonta infatti a 50 milioni.

Se non si andrà su Chiesa, forse si potrebbe andare su Paquetà, anche se si era già provato ad acquistarlo e oggi come oggi potrebbe non rientrare più nella lista “della spesa” del Milan. La verità, insomma, è che si spera comunque di chiudere con Chiesa, come si è fatto per Tonali, visto anche che la Juve e l’Inter non sono di certo in condizioni di affrontare la spesa.

Altre trattative che fanno sperare i tifosi

Nelle ultime ore sulla bocca di Maldini è spuntato pare anche un altro nome che ha fatto letteralmente acclamare i tifosi, ovvero quello di Luka Jovic. Il giocatore, di origini serbe, oggi nel Real Madrid era già stato individuato in caso non si fosse tenuto Ibrahimovic, ma oggi si parla di un’eventuale acquisizione nonostante lo svedese sia ufficialmente nel club rossonero. Certo, la prospettiva di poterlo acquistare dopo che solo un anno fa è stato preso dal Real non è semplice, ma vista la stagione deludente data dalle performance mediocri del giocatore non si sa mai e si potrebbe anche acquistarlo ad un prezzo inferiore rispetto a quello pagato un anno fa dagli spagnoli.