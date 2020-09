Calciomercato. UFFICIALE, L'Asd Savona piazza i colpi Tona e Guarco

Sono due ingaggi senz'ombra di dubbio di alto profilo quelli messi a segno pochi minuti fa dall'Asd Savona Calcio.

Marc Tona e Simone Guarco, sono infatti due nuovi giocatori biancoblu.

"Posso confermare che la trattativa si è conclusa positivamente - spiega il ds Arcuri - siamo felici per la qualità dei due ragazzi e per lo spirito con il quale si sono approcciati a questa avventura. Nuovi colpi in arrivo? Vediamo la prossima settimana: avremo qualche giocatore in prova all'inizio degli allenamenti e valuteremo il da farsi in corso d'opera".