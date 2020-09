Tennis femminile: c'è anche la ligure Angelica Sara tra le qualificate ai campionati italiani under 11 by Noberasco

Lo scorso fine-settimana sui campi del circolo del tennis di Loano gestito dalla Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini si sono disputate le qualificazioni per accedere al tabellone principale dei “Campionati Italiani under 11 Femminili - by Noberasco”.

Le 8 giovani tenniste qualificate sono: Angelica Sara (Liguria), Diletta D'Amico (Sicilia), Ginevra Batti (Umbria), Camilla Falco (Piemonte), Tatiana Vittoria Lippi (Toscana), Kate Stroppiana (Piemonte), Giulia D'Errico (Toscana), Francesca Paoletti Agosti (Lombardia).

Il direttore del club loanese, Alberto Zizzini, afferma: “Abbiamo lavorato a lungo per preparare il circolo per la grande kermesse e siamo pienamente soddisfatti di queste prime due giornate di gara, ora attendiamo impazienti la discesa in campo dei primi match di tabellone. E speriamo che il meteo sia dalla nostra parte”.