Calcio, Asd Savona. Il vicepresidente Marinelli annuncia l'imminente arrivo dello sponsor: "Siamo ai dettagli. Poche promesse, ma vogliamo riportare i biancoblu dove meritano"

Tra di essi si è posto in risalto, in maniera spiccata, quello di Simone Marinelli , nominato vicepresidente e di fatto riferimento economico principale all'interno del club, grazie anche alla detenzione delle quote di maggioranza.

"Sono stati mesi di grande lavoro, portato avanti insieme al presidente Grenno e a chi ci accompagnerà in questo percorso. Far ripartire il calcio a Savona ha rappresentato un impegno non indifferente e. al netto dei giudizi che come sempre nello sport darà il campo, pensiamo di meritare almeno rispetto".