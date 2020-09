Calcio, Finale. I giallorossi puntano sempre più sui giovani: dalla Cairese arriva il classe 2002 Gioele Ponzo

Questo il comunicato del club:

"La società ASD FBC Finale comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo per la stagione 20/21 dalla Cairese, le prestazioni sportive del giovane esterno classe 2002 Gioele Ponzo.

Cresciuto nella Scuola Calcio del Borghetto, dopo essere passato al Savona per un breve periodo ha maturato esperienza nel Settore Giovanile della società valligiana passando in prestito prima alle giovanili dell’Albissola, all’epoca in serie C, e lo scorso anno al Vado dove ha disputato il campionato Juniores Nazionali. Dotato di buona corsa e grande dinamismo, è un esterno in grado di ricoprire tutta la fascia.

A Gioele la società Finale, ringraziando la Cairese per la collaborazione nella buona riuscita dell’operazione, augura un grande in bocca al lupo per questa sua nuova avventura calcistica".