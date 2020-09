Calcio. Poker Cairese, ma il Millesimo non sfigura: al Brin è 4-1

Terzo test amichevole stagionale per i gialloblù di mister Mario Benzi. Come nelle prime due occasioni, anche questa sera il teatro della contesa è lo stadio “Cesare Brin” di Cairo Montenotte. Questa volta, però, con il pubblico sugli spalti. Prima della partita, è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Claudio Bordino, ex giocatore della Cairese, e di Maria Rosa Romero, moglie di Giuliano Boetti, ex giocatore e collaboratore gialloblù.

La Cairese inizia la sfida con il Millesimo con il modulo 4-4-2 interpretato dal seguente 11: Moraglio, Colombo, Martinetti, Prato Boveri, Damonte, Bablyuk, Facello, Poggi, Alessi, Pastorino. Queste invece le scelte del tecnico dei giallorossi Simone Peirone: Rabellino, Bove, Negro F, Saviozzi, Franco, Sismondi, Morielli, Gallo, Torra, Salvatico, Armellino. Al minuto 22′, il primo squillo di Alessi con una punizione ben calciata dal centro-sinistra che scheggia la parte esterna del palo. Al minuto 26′, Pastorino effettua un’incursione in area sull’out di sinistra e viene atterrato. Dal dischetto si presenta Alessi, che è freddo e non lascia scampo a Rabellino.

Primo tempo all’insegna di un sostanziale equilibrio con qualche occasione per entrambe le squadre.

Nella ripresa, mister Benzi inserisce i fratelli Moretti come esterni bassi accentrando Martinetti a far coppia con Boveri. A centrocampo, dentro Piana, Negro e Dematteis per Pastorino, Bablyuk e Damonte. In attacco, spazio al tandem Alessi – Saviozzi, subentrato a Poggi. Disposizione in campo analoga a quella della prima frazione di gioco. Intorno al minuto 25′, dopo una respinta della difesa ospite, Alessi calcia nello specchio della porta ma la sfera si infrange contro la traversa. La Cairese raddoppia al 35′ con Facello, che riceve in area in posizione favorevole ed è abile a infilare il portiere avversario. Poco più tardi, arriva il tris.

Rovesciata acrobatica di Boveri che si infrange sulla traversa. Negli immediati sviluppi, la palla finisce sui piedi di Poggi, nel frattempo rientrato in campo, che fissa il risultato sul 3 a 0. Tocca poi a capitan Saviozzi calare il poker, con un bel tiro da posizione leggermente defilata sulla sinistra. Arriva anche la rete nel Millesimo allo scadere grazie a una punizione calciata da Rovere.