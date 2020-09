Calciomercato. Bel colpo per il Sassello, tesserato Simone Saettone, ex Savona, Entella e Albissola

Non sono stati anni agevoli calcisticamente parlando per Simone Saettone. L'attaccante classe 1999, dopo le ottime esperienze a livello giovanile con Entella, Savona e Albissola, ha visto infatti interrompere per un biennio il proprio percorso sportivo.

La voglia di ricominciare è tanta e per farlo ha deciso di accettare la proposta del Sassello:

“Sono molto contento di potere ricominciare dopo due anni di stop. Al Sassello siamo una grande famiglia , conosco quasi tutti compreso mister Valicenti che già mi ha allenato ai tempi del Savona. Ho trovato un buon gruppo e ho la profonda convinzione che squadra squadra possa fare davvero bene. A breve partirà la nuova stagione e spero di poter dare il mio contributo fin da subito e vivere a pieno questa nuova avventura “