L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020-2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Andrea Di Bella, attaccante classe 2001 nell’ultima stagione in forza alla “Berretti” della S.S.C. Bari e di Andrea Zecchino, difensore classe 2003 proveniente dal settore giovanile del Savona Fbc.

Ai due giovani nuovi arrivati va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.