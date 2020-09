Finale Outdoor Region EWS Double, programma e novità della 10 giorni di Enduro italiana

Dopo il debutto in Svizzera a Zermatt della serie mondiale Enduro World Series, che ha visto il lancio anche del nuovo attesissimo format EWS-E dedicato al mondo della bici elettriche, si fa sempre più vicino il doppio appuntamento italiano con i round di Pietra Ligure 19-20 Settembre e Finale Ligure 26 Settembre.

Il programma di questa 10 giorni di enduro in terra ligure, solo recentemente rivisto per migliorare aspetti logistico organizzativi, è intenso e vede lo svolgimento di ben 4 appuntamenti agonistici interamente rivolti al mondo delle gare.

Si parte Venerdì 18 con le prove sia della VITTORIA EWS-E Pietra Ligure, gara elettrica aperta anche agli amatori nelle formule EWS-E 100 e EWS-E 50, che della VITTORIA EWS Pietra Ligure, gara esclusivamente dedicata ai PRO con mountain bike tradizionali.

Sabato 19 a scendere in pista per la competizione sono i rider della gara dedicata alle e-bike, mentre Domenica 20 è la volta delle mountain bike.

Rimangono ancora aperte le iscrizioni per le categorie amatoriali della EWS-E 100 e della EWS-E 50 (tutte le info categorie qui) e si ricorda a tutti gli interessati che per prendere parte alla EWS-E 100, che corre appunto sul 100% del percorso come per gli agonisti, sono richieste due batterie (regolamento completo).

Dopo qualche giorno di pausa in cui i rider, team e meccanici si sposteranno dal paese di Pietra Ligure alla vicina Finale Ligure, godendosi la vita in riviera e un po’ di riding sugli oltre 130 sentieri della Finale Outdoor Region, è subito il momento di tornare in sella concentrati per i successivi e imminenti appuntamenti con il BLUEGRASS Finalenduro EWS e il BLUEGRASS Finalenduro EWS Riders Trophy di Finale Ligure.

Venerdì 25 è la giornata di prove di entrambe le gare, che ricordiamo condividono lo stesso percorso, mentre Sabato 26 è gara, sia per gli agonisti EWS che per gli amatori del Riders Trophy.

Vittoria in qualità di title sponsor degli eventi offrirà l'opportunità ad alcuni fortunati rider di prendere parte alle gare da vero pro. Per scoprire come candidarvi seguite i canali social Vittoria.

Oltre ai Title Sponsor di Finale Ligure: Bluegrass e di Pietra Ligure: Vittoria, lo staff organizzativo dà il benvenuto ad altre due aziende italiane: Ship to Cycle e Dainese, Stage Sponsor di entrambi gli eventi.

A causa della pandemia da Covid 19 le gare sono pensate esclusivamente per lo sport e non per il grande show e partecipazione a cui ci siamo abituati negli anni. L’area partenza arrivo e il paddock team saranno contingentate così come non si potranno assolutamente avere assembramenti di alcun tipo lungo le prove speciali.

Gli sforzi per permettere lo svolgimento delle manifestazioni da parte delle amministrazioni e società organizzatrici sono possibilmente ancora maggiori degli anni passati e il corretto svolgimento delle stesse passa innanzitutto per il rispetto reciproco e delle norme vigenti.

L’organizzazione invita caldamente gli appassionati a non seguire le competizioni direttamente sul campo gara ma bensì attraverso i canali di comunicazione ufficiali della Finale Outdoor Region e di Enduro World Series.