Dopo l'anno di stop forzato, Gianfelice Mollo indosserà nuovamente gli scarpini da calcio, difendendo i colori del Borghetto.

Il difensore ha infatti deciso di accettare la proposta della società granata.

"Per il sottoscritto è come un ritorno a casa, ritrovo un tecnico e un club a cui sono legato da tanti anni e che ha voluto rinnovarmi la propria fiducia anche in questa occasione. Riparto con tanto entusiasmo e la voglia di recuperare il tempo perduto".