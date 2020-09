Calcio, Asd Savona. Matteo Delucis sarà vice allenatore e preparatore atletico: "Ora è ufficiale, non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi"

Ci sarà come preventivato anche Matteo Delucis al raduno dell'Asd Savona, in programma nel pomeriggio di domani allo stadio "Dagnino", in una doppia veste, visto che il tecnico sarà sia vice di Cristian Cattardico che il preparatore atletico della Prima Squadra.

"Ringrazio il mister per avermi voluto in biancoblu e ovviamente la società nella figura del direttore sportivo Pietro Arcuri. Scenderò di categoria, indipendentemente dal campionato che affronteremo, ma rifiutare un'opportunità di questo tipo era davvero difficile. La piazza ha un fascino unico e non vedo l'ora di poter incontrare i tifosi per sentire il loro calore".