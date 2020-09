Calcio. Stasera a Cairo c'è IL derby valbormidese. Cairese e Olimpia Carcarese si contenderanno il memorial "Franco Bagnasco"

Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20,30, lo stadio “Cesare Brin” di Cairo Montenotte sarà teatro dell’incontro tra Cairese e Olimpia Carcarese, valido per la sesta edizione del memorial “Franco Bagnasco”. Come già sperimentato in occasione del test con il Millesimo, verranno messe in campo tutte le precauzioni e attuati i protocolli per il contenimento del covid-19 a tutela di coloro che decideranno di recarsi presso l’impianto sportivo.

Dopo aver dato le coordinate spazio-temporali dell’evento, ora passiamo a illustrare 4 motivi per cui varrà la pena recarsi stasera a Cairo Montenotte.