Calcio, Asd Savona. E' il giorno del taglio del nastro, alle 18:00 la squadra si raduna al Dagnino

Non è mancato davvero nulla alla folle estate del Savona.

Dall'arenamento dell'attività sportiva del Savona FBC, alla nascita della nuova società, si è arrivati al 7 settembre, giorno in cui prenderanno finalmente il via i primi allenamenti.

La squadra guidata da Cristian Cattardico, ancora in pieno corso di costruzione, si ritroverà alle 18:00 per la distribuzione del materiale tecnico, a cui seguirà un primo colloquio con la dirigenza e una sgambata coordinata dal preparatore atletico e vice allenatore Matteo Delucis (il via all'allenamento è fissato per le 19:30).

I cancelli del "Dagnino" saranno aperti, nel rispetto del distanziamento sociale, per permettere alla tifoseria di avere una prima presa di contatto con i propri beniamini.