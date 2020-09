Calciomercato, Carcarese B: ufficiali gli arrivi di Torello e Sozzi

Altre due new entry di esperienza per mister Matteo Siri. In attacco arriva il classe 1988 Mattia Torello, giocatore polifunzionale, un asso del reparto offensivo che dopo alcuni anni di inattività torna a vestire la maglia biancorossa.

Un’altra stagione con la Carcarese anche per il difensore Mattia Sozzi, leva 1996, in arrivo dalla prima squadra di Chiarlone e uno dei protagonisti della vittoria ai play off che ha portato i biancorossi in prima categoria.

Dal presidente Dino Vercelli e da tutta la società un grande bocca al lupo!