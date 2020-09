Calcio. Asd Savona, ecco la nuova società biancoblu ai nastri di partenza. Grenno e Arcuri: "E' una vera e propria avventura, ma siamo soddisfatti per quanto costruito fino ad ora" (VIDEO)

Archiviata ormai da più di un mese la grande delusione per la mancata iscrizione del Savona Fbc al campionato di Serie D, la storica piazza biancoblù intravede finalmente un bagliore di luce in fondo al tunnel.

Nella cornice dello stadio "Dagnino" di Vado Ligure, il nuovo Asd Savona del presidente Enzo Grenno, alla seconda avventura dopo quella vissuta 26 anni fa sempre sulle sponde del Letimbro, ha dato ufficialmente il via alla propria attività sportiva, in attesa di capire in quale categoria (sempre più probabile la Prima) verranno inseriti i ragazzi di Cattardico, il tecnico ex Bragno e Alassio chiamato a guidare una squadra giovane ma di qualità, determinata fin da subito a regalare soddisfazioni ai tifosi ancora delusi dal recente passato.

Non è mancato l'in bocca al lupo da parte dell'assessore allo sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, e del delegato provinciale Coni, Roberto Pizzorno, che ha consegnato il gagliardetto tricolore al presidente Grenno.

"Siamo all'inizio di una vera e propria avventura - ha dichiarato il massimo dirigente biancoblù - ma penso di potermi ritenere soddisfatto per quanto costruito fino ad ora. Sulla stessa linea d'onda anche il ds Pietro Arcuri, che ha subito lanciato un messaggio importante ai giocatori presenti: "In trasferta troveremo senza dubbio un clima da festa patronale tra le squadre che ci ospiteranno, ragion per cui sarà fondamentale mantenere sempre un certo tipo di comportamento, dentro e fuori dal campo"