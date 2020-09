Calcio, Cairese. Il punto di mister Benzi dopo la vittoria in amichevole contro la Carcarese (VIDEO)

Una buona cornice di pubblico (nonostante le restrizioni anti pandemia) ha fatto da contorno al match amichevole che la Cairese, sul terreno amico del “Cesare Brin”, ha disputato e vinto contro l’Olimpia Carcarese in una nuova riedizione di quello che da tutti viene considerato il “vero derby della Val Bormida” e che in questa occasione era anche valido per l’assegnazione del sesto “Trofeo Franco Bagnasco ”.

L’incontro si è chiuso con un due 2 a 0 finale all’inglese che rispecchia con sufficiente fedeltà l’andamento di un match che ha visto le cose migliori nel primo tempo, mentre nella ripresa il tourbillon di cambi ha finito per annacquare il tutto. Per l’ultima passerella amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione , mister Benzi rimescola ancora una volta le carte, facendo chiaramente capire che il tempo degli esperimenti non si è concluso. Interessante constatare che nella riproposizione del trio d’attacco Alessi-Poggi-Saviozzi questa volta a fungere da trequartista è il giovane di scuola Genoa. In difesa, il tecnico acquese si affida alla coppia centrale Doffo-Boveri, spostando Prato nel ruolo di esterno e confermando a centrocampo il giovane Tamburello.

Quello che non cambia (per ora) è il modulo 4-3-1-2 con una Cairese che schiera : Moraglio, Prato, Moretti Fabio, Tamburello, Doffo, Boveri, Damonte, Facello, Poggi, Alessi, Saviozzi. Sull’altro fronte, il tecnico biancorosso Loris Chiarlone si affida al seguente undici : Giribaldi, Vassallo, Ndiaye, Croce, Mobelloni, Revello, Volga, Bonifacino, Zizzini, Ferrotti, Brovida. L’avvio di gara è da subito combattuto con i padroni di casa che tengono il bandolo del gioco e con gli ospiti che rispondono per le rime con diverse azioni di rimessa. A sbloccare il match ci pensa , al 23°, Lorenzo Facello, abile a deviare di testa un lungo cross di capitan Saviozzi su punizione. I biancorossi avrebbero l’occasione per pareggiare due minuti dopo ma la conclusione ravvicinata di Ferrotti è alta.

A mettere al sicuro il risultato per i gialloblù ci pensa il bomber Saviozzi, implacabile a insaccare di testa a due passi non dando scampo all’ex compagno Giribaldi. E’ il 43° del primo tempo e in pratica il vero derby finisce qui perché nella ripresa i due tecnici daranno il via a una serie infinita di cambi stravolgendo completamente l’assetto delle squadre , con un match che lentamente perde intensità , spegnendosi senza altre grosse emozioni. Da segnalare che prima dell’avvio dell’incontro si è tenuta la presentazione dei giocatori gialloblù che affronteranno la prossima stagione di Eccellenza 2020/1 mentre il presidente Mario Bertone ha consegnato ai familiari di Franco Bagnasco una targa a ricordo della sua figura ringraziando di quanto fatto a favore dei nostri colori.

L’intervista a Mario Benzi realizzata dall’addetto stampa Daniele Siri