Calcio, Prima Categoria. Giornata di festa in casa Vadese, Giuseppe Appice: "Questa società è come se fosse una seconda famiglia"

E’ un giorno di festeggiamenti in casa Vadese, il difensore Giuseppe Appice compie oggi 18 anni. Nonostante la giovane età, il classe 2002 è uno dei giocatori da cui la società azzurro-granata è partita nel 2018 e su cui farà affidamento per il prossimi anni:

“Sono arrivato in questa società a 16 anni, quando ancora le mie esperienza in Prima Squadra erano praticamente nulle” – si racconta ai nostri microfoni – “Ho vissuto due anni fantastici fino a qui, la Vadese è una grande società e nonostante sia ancora in Prima Categoria non ha nulla a che invidiare a squadre di più alta categoria.”

Per il giovane difensore si profila un futuro roseo all’interno del sodalizio vadese: “Devo ringraziare questa società per l’opportunità concessami due anni fa, sarebbe veramente bello poter diventare una bandiera un giorno, visto il grande affetto che nutro verso questi colori. Ho trovato una seconda famiglia qui, cosa che al giorno d’oggi non è del tutto scontata.”

Ad augurare buon compleanno al proprio tesserato è anche la Vadese: “E’ uno dei nostri giovani e per questo ce lo vogliamo coccolare” – il commento dell’addetto stampa Mirko Principato – “Tutti i dirigenti gli fanno i più sentiti auguri per i suoi 18 anni.”