Calcio, San Filippo Neri. A 40 anni dall'esordio in Prima Squadra, Carlo Dalla Pria riparte dalla San Filippo Neri

Immancabile, anche quest'anno, è arrivata la conferma sul nuovo tesseramento di Carlo Dalla Pria, il portiere classe 1964, a 40 anni dall'esordio in prima squadra con la maglia dela Loanesi, è pronto infatti a tuffarsi nell'ennesima nuova avventura con i colori della San Filippo Neri.

"E' nato tutto davvero per caso - spiega l'estremo difensore - dopo che si era sparsa la voce sul mio trasferimento a Bardineto per disputare il campionato CSI. Tante società mi hanno cercato, tra cui la San Filippo Neri, e rifiutare, dopo 5 anni, il ritorno in Prima Categoria, era davvero difficile.

Il rapporto con i compagni? Inizialmente, soprattutto gli elementi più giovani, non sapevano come comportarsi, ma alla fine, giorno dopo giorno, sono diventato uno di loro, senza alcun tipo di differenziazione. Farò da chioccia a un ottimo portiere come Grillo, cresciuto sotto l'ala protettiva di Stefano Ancona, a testimonianza di mezzi importanti; se ci sarà da dargli qualche consiglio non mi tirerò certo indietro".

Il campo però chiama, con l'esordio stagionale in Coppa Liguria.